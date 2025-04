Verga Pirandello De André | a Firenze 4 spettacoli in una settimana

Firenze, 8 aprile 2025 - Al Teatro della Pergola, in una settimana, quattro spettacoli che rappresentano la valorizzazione del repertorio italiano in chiave contemporanea. Dall'8 al 10 aprile, in Sala Grande, Storia di una capinera, il celebre romanzo epistolare di Giovanni Verga, arriva a teatro con Enrico Guarneri, Nadia De Luca, e la partecipazione straordinaria di Emanuela Muni, regia di Guglielmo Ferro. È un affresco della Sicilia borghese ottocentesca, tra scrittura introspettiva, critica sociale e partecipazione per il destino dei più deboli. I tormenti interiori della giovane Maria costretta a farsi monaca sono al centro di una passionale narrazione. La messinscena fa emergere il rigido impianto culturale e umano delle famiglie siciliane dell'Ottocento. Perché se Maria è vittima, non lo è dell'amore peccaminoso per Nino che fa vacillare la sua vocazione, ma lo è del vero peccatore "verghiano": il padre Giuseppe Vizzini.

