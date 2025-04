Internews24.com - Ventola difende Inzaghi: «Non si deve giustificare! Le scelte fatte a Parma…»

di Redazione: «Non si! Lea Parma.» Le parole dell’ex attaccante nerazzurroNicola, intervenuto come ospite ai microfoni di Viva el Futbol, ha commentato la partita dell’Inter contro il Parma,ndo anche l’operato del tecnico nerazzurro Simone, finito nel mirino della critica per alcuni sostituzioni nel corso del secondo tempo della sfida del Tardini. Ecco le sue dichiarazioni.LE PAROLE DISU- «Sono d’accordo con leda, che non si. Se tu sei l’Inter, in questo momento, con la rosa che hai, ti puoi permettere di fare le suesul doppio vantaggio contro il Parma. E’ stata una questione mentale. L’Inter si sta giocando tre competizioni, sabato era abbastanza in controllo: difendo lediin questa situazione di vantaggio»Leggi su Internews24.