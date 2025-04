Lanazione.it - Ventimila presenze a “Verdemura 2025“

Leggi su Lanazione.it

Baciata dal sole, dalla voglia di primavera, i tre giorni di questa edizione disono stati un autentico successo. Sono state circa 20mila leda venerdì a domenica scorsi. Missione condivisa quella di godersi lo spettacolo della natura ma anche di saperne di più grazie agli esperti Carlo Pagani, Christian Shejbal, Emanuela Vanda, Simonetta Chiarugi, Francesco Diliddo, (Aboutgarden), Andrea Micale (SweetyFarm), Giudi in the jungle e Enrico Rossi (Green Heart Geek). Anche quest’anno la giuria di esperti ha assegnato i prestigiosi premiche sono andati all’Azienda Agricola Campolungo “Per la ricerca di piante del passato unita alla selezione di piante innovative” al Vivaio II Sorbo “Per la collezione di piccole conifere unitamente a frutti antichi, Prunus da fiore ed arbusti insoliti” e al vivaio Plantula Bio “Per la collezione di erbacee perenni insolite ricercate e riprodotte in vivaio”.