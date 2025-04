Sport.periodicodaily.com - Venezia vs Monza: le probabili formazioni

Gara valida per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Obbligatori vincere per i lagunari per credere ancora nella salvezza, cosa alla quale non credono più i brianzoli ad un passo dalla retrocessione matematica.vssi giocherà sabato 11 aprile 2025 alle ore 15 presso lo stadio Penzo.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI lagunari sono penultimi con 21 punti, a più sei sui brianzoli, ma a meno cinque dalla salvezza diretta. A sette giornate dal termine l’obiettivo della permanenza è ancora possibile, ma bisogna tornare urgentemente a vincere, cosa che non succede da quasi quattro mesi. I brianzoli non hanno praticamente o quasi più chance di salvezza. A sette giornate dal termine ci vorrebbe un’impresa per raggiungere la permanenza nella massima categoria, distante ben undici lunghezze.