Venezia 82, Werner Herzog riceverà il Leone d’oro alla carriera.

La Biennale diha deciso di assegnare ail. Il regista e sceneggiatore tedesco ritirerà il riconoscimento durante l’82esima Mostra del cinema, al Lido dal 27 agosto al 6 settembre 2025. Ad annunciare la decisione è stato il direttore artistico dell’evento, Alberto Barbera, dopo la decisione del Cda. «È un vero onore ricevere questo premio, ho sempre cercato di essere un buon soldato del cinema e questa sembra una medaglia per il mio lavoro», ha spiegato l’autore di Aguirre, furore di Dio e Nosferatu, il principe della notte in una nota. «Tuttavia non mi sono ancora ritirato, lavoro come sempre».ha appena terminato le riprese di un documentario in Africa, Ghost Elephants, ed è sul set del suo prossimo film, Bucking Fastard, che si ispiravera storia di Freda e Greta Chaplin.