Anconatoday.it - Vendevano auto di lusso evadendo l'Iva, sequestri in 13 concessionarie (anche ad Ancona) | VIDEO

Leggi su Anconatoday.it

CERIGNOLA - Attraverso fatture per operazioni inesistenti, firme false sulla documentazione utilizzata per le richieste di immatricolazione e attestazioni contraffatte, gli organizzatori della presunta frode avrebbero sottratto Iva per più di 4 milioni e mezzo di euro commercializzando le.