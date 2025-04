Ilrestodelcarlino.it - Velox, annullate sette multe alla nonnina

Tre Comuni: Bagnacavallo, Lugo e Cotignola. Due polizie locali, quella Provinciale e quella dell’Unione. E soprattuttoverbali di auto. Tutti messi in fila da un’arzilla automobilista ultra-ottantenne lughese che, attraverso il suo avvocato Carlo Alberto Baruzzi, davanti al giudice di Pace di Lugo ha vinto il ricorso vedendosi annullare benverbali in un sol colpo per un totale di 1.621 euro da pagare e 9 punti da toglierepatente. La tentata notifica di quella pioggia di, era scattata a ridosso del suo ultimo compleanno. Un ’regalo’ per la signora che comprendeva cinque violazioni captate dmedesima apparecchiatura, quella di via Corriera a Barbiano (foto). La donna era stata immortalata oltre il limite sia in direzione Lugo che in direzione Faenza precisamente il 27 giugno, il 30 giugno (due volte), il 4 e il 6 luglio.