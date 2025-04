Lecceprima.it - Velasco “pesca” ancora a Melendugno per la sua Nazionale: nuova convocazione per Alice Tanase

Leggi su Lecceprima.it

La straordinaria stagione della Narcononin A2 (la seconda consecutiva in questa prestigiosa categoria) si è conclusa 10 giorni fa, ma le soddisfazioni non sonofinite. A conferma del campionato con la C maiuscola disputato dalla formazione salentina, approdata per la prima.