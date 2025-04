Vecchioni | Mia moglie non si è più ripresa

Vecchioni prova ad andare avanti, per lui e per la moglie che, spiega al Corriere della Sera, da quel lutto ancora così recente "non si è mai ripresa". Il grande cantautore milanese, 82 anni il prossimo giugno, ha il coraggio di parlarne in una intervista intensa e dolorosa al Corriere della Sera. Il suo ultimo libro e il conseguente spettacolo hanno un titolo emblematico, Tra il silenzio e il tuono. "Sono le due componenti dell'essere umano: il bisogno di stare in silenzio, i pensieri, i figli, la vita familiare, mentre il tuono è il fuori, che può essere anche benevolo, il correre dietro al lavoro, la fatica, le tasse da pagare, gli amici, i nemici, Trump.". Due anni fa, la morte del figlio Arrigo ha sconvolto tutto il mondo della musica italiana e ovviamente anche la sua famiglia.

Roberto Vecchioni: «Mia moglie non si è più ripresa dalla perdita di nostro figlio Arrigo, le sto vicino. Nel momento in cui uno sta bene deve badare all'altro».

