Varriale attacca un tifoso dell’Inter | Dopo la vicenda Lautaro ci sono altre cose vergognose di cui parlare

dell’Inter al “Tardini” contro il Parma e resta a -3 .L'articolo Varriale attacca un tifoso dell’Inter: “Dopo la vicenda Lautaro, ci sono altre cose vergognose di cui parlare” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Varriale commenta il pareggio della Juve: “Complica tutto” Leggi su .com La 31^ giornata di Serie A si è conclusa con il pareggio tra Bologna e Napoli con il match dello stadio “Dall’Ara” che è terminato 1-1 grazie alle reti di Anguissa e Ndoye. Il Napoli, dunque, non è riuscito ad approfittare del pareggio di sabatoal “Tardini” contro il Parma e resta a -3 .L'articoloun: “la, cidi cui” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:commenta il pareggio della Juve: “Complica tutto”

Varriale asfalta un tifoso interista: "Le cose vergognose sono altre" - Il giornalista Enrico Varriale ha commentato il pareggio con il punteggio di 1-1 del Dall'Ara tra il Bologna e il Napoli. Il cronista ha scritto quanto segue sui social network: "Pari giusto tra ... (msn.com)

Varriale riesce a negare persino l’evidenza: “Probabile fallo di mano Thuram. Aiutini Inter che…” - Se certe cose le dicono i tifosi sui social, si può persino sorridere e far finta di niente. Ma quando questo livello di disinformazione arriva da chi avrebbe l'etica della verità, si può solo provare ... (fcinter1908.it)

Varriale: 'L'Inter è forte e non ha bisogno di aiutini, eppure continua a riceverli' - Varriale in un secondo messaggio ha poi aggiunto: "Nel 1° tempo l'aveva salvata Sommer e qualche decisione discutibile di Doveri. Nella ripresa iniziata 0-2 l'Inter non regge il ritorno di un ... (it.blastingnews.com)