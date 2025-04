Variante Aurelia scontro tra auto e camion dopo l' uscita Porta a Terra | traffico bloccato

traffico bloccato sulla Variante Aurelia in direzione nord a causa di un incidente che si è verificato poco dopo l'uscita di Porta a Terra intorno alle 16.55 di oggi, martedì 8 aprile. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che lo scontro abbia coinvolto un camion e un'auto, che nell'impatto si è. Livornotoday.it - Variante Aurelia, scontro tra auto e camion dopo l'uscita Porta a Terra: traffico bloccato Leggi su Livornotoday.it sullain direzione nord a causa di un incidente che si è verificato pocol'diintorno alle 16.55 di oggi, martedì 8 aprile. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che loabbia coinvolto une un', che nell'impatto si è.

