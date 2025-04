Varese uccise l’ex suocero Fabio Limido e ferì l’ex moglie Lavinia | no alla perizia psichiatrica per Marco Manfrinati

Varese, 8 aprile 2025 – Si terrà il 9 maggio 2025 alle 9.30 la prima udienza del processo davanti alla Corte d’Assise a Marco Manfrinati accusato di omicidio dell’ex suocero Fabio Limido e tentato omicidio della ex moglie Lavinia. I fatti risalgono al 6 maggio 2024 e si sono consumati in via Menotti a Varese. Il Gup del tribunale di Varese Marcello Buffa ha disposto oggi il rinvio a giudizio dell'ex avvocato 40enne rigettando sia la richiesta di perizia psichiatrica che di ammissione al rito abbreviato presentate dall'avvocato Fabrizio Busignani. Manfrinati venne arrestato in flagranza di reato. Per il difensore fu portato all'esasperazione dall'ex moglie e dai famigliari che gli sottrassero il figlio minore. Per l'accusa quella di Manfrinati fu un'escalation di violenza, il 40enne è infatti a processo anche per stalking sempre nei confronti dell'ex moglie e dei familiari. Ilgiorno.it - Varese, uccise l’ex suocero Fabio Limido e ferì l’ex moglie Lavinia: no alla perizia psichiatrica per Marco Manfrinati Leggi su Ilgiorno.it , 8 aprile 2025 – Si terrà il 9 maggio 2025 alle 9.30 la prima udienza del processo davantiCorte d’Assise aaccusato di omicidio dele tentato omicidio della ex. I fatti risalgono al 6 maggio 2024 e si sono consumati in via Menotti a. Il Gup del tribunale diMarcello Buffa ha disposto oggi il rinvio a giudizio dell'ex avvocato 40enne rigettando sia la richiesta diche di ammissione al rito abbreviato presentate dall'avvocato Fabrizio Busignani.venne arrestato in flagranza di reato. Per il difensore fu portato all'esasperazione dall'exe dai famigliari che gli sottrassero il figlio minore. Per l'accusa quella difu un'escalation di violenza, il 40enne è infatti a processo anche per stalking sempre nei confronti dell'exe dei familiari.

Varese, uccise l’ex suocero Fabio Limido e ferì l’ex moglie Lavinia: no alla perizia psichiatrica per Marco Manfrinati. Varese, uccise il suocero e sfregiò l'ex moglie, no alla perizia psichiatrica per Marco Manfrinati: processo al via il 9 maggio. Ferì la ex moglie Lavinia Limido e uccise il suocero Fabio, Marco Manfrinati non potrà giocare la carta dell'i. Uccise l'ex suocero e ferì la ex moglie, chiesta la perizia. Uccise il suocero e tentò di ammazzare la moglie a Varese: l'avvocato chiede la perizia psichiatrica. Uccise l'ex suocero e ferì la ex moglie, chiesta la perizia. Ne parlano su altre fonti

Varese, uccise l’ex suocero Fabio Limido e ferì l’ex moglie Lavinia: no alla perizia psichiatrica per Marco Manfrinati - (msn.com)

Ferì la ex moglie Lavinia Limido e uccise il suocero Fabio, Marco Manfrinati non potrà giocare la carta dell'infermità mentale - (msn.com)

Varese, uccise il suocero e sfregiò l'ex moglie, no alla perizia psichiatrica per Marco Manfrinati: processo al via il 9 maggio - (milano.corriere.it)