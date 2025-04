Amica.it - Vanessa Incontrada mamma sul set e nella vita: «Sono orgogliosissima di mio figlio»

Attrice di successo, moglie innamorata,felice., 46 anni, è tante cose tutte insieme. Amatissima dal pubblico, è uno dei sorrisi più famosi del piccolo schermo. Dove sta per tornare con una nuova serie. Il 9 aprile, infatti, in prima serata su Canale 5, arriva Tutto quello che ho, quattro puntate con Marco Bonini in cuiinterpreta uno dei ruoli che ama di più, quello di madre. Un ruolo che conosce bene e non solo perché lo ha interpretato anche altre volte. Ma perché è quello che vive sulla sua pelle tutti i giorni. Legata all’imprenditore toscano Rossano Laurini, ha un, Isal, nato 16 anni fa. Un ragazzo in piena adolescenza, dunque.Marivela di «vivere bene questa fase della sua, così difficile ma così bella», come ha confidato a Tv Sorrisi e canzoni.