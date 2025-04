Vandali scatenati a Como | vetri spaccati e auto devastate nella notte

vetri rotti e rabbia. È quello che si sono trovati davanti questa mattina alcuni residenti e automobilisti in zona piazza Cacciatori delle Alpi, dove almeno un’auto è stata ritrovata con il vetro completamente spaccato. E non è l’unico caso.Arrivano infatti diverse. Quicomo.it - Vandali scatenati a Como: vetri spaccati e auto devastate nella notte Leggi su Quicomo.it Una scia dirotti e rabbia. È quello che si sono trovati davanti questa mattina alcuni residenti emobilisti in zona piazza Cacciatori delle Alpi, dove almeno un’è stata ritrovata con il vetro completamente spaccato. E non è l’unico caso.Arrivano infatti diverse.

Vandali scatenati a Como: vetri spaccati e auto devastate nella notte. Como non solo la storica cascina, vandali scatenati sui giochi dei bimbi: svastiche e volgarità. "Il Comune intervenga". Casal Monastero, baby vandali scatenati a Capodanno. Il Comitato: "Reagire alla distruzione". Vandali scatenati: abbattono un cestino e scoperchiano un tombino. Vandali scatenati lungo la via: gomme tagliate e auto piene di graffi. “Caramellone” di Ico Parisi. La fantastica risposta di per Como Pulita. Ne parlano su altre fonti

Il folle raid dei vandali nella notte in viale Varese a Como: una dozzina di auto danneggiate, vetri rotti e portiere forzate - Quasi tutte le vetture sono straniere, la Polizia già in posto. Ecco la gallery delle vetture prese di mira: vetri in frantumi e portiere forzate. (ciaocomo.it)

I vandali sono scatenati. Rovinata la staccionata - Quasi dieci metri di staccionata divelta e gettata nel torrente dai vandali. L’ennesimo atto vandalico ai danni di aree verdi e spazi pubblici quello registrato, nei giorni scorsi, in via dei ... (lanazione.it)