Vandali nel campo di calcetto a Palese | a fuoco parte del manto di gioco a pochi passi anche la carcassa di una moto

parte del manto in erba sintetica di un campo di calcetto, "facente parte di un centro sportivo di recente realizzazione nella zona 167 di Palese", è stato incendiato "da una delle bande di Vandali che agiscono ormai indisturbati nel territorio dell’ex frazione". La segnalazione arriva dai. Baritoday.it - Vandali nel campo di calcetto a Palese: a fuoco parte del manto di gioco, a pochi passi anche la carcassa di una moto Leggi su Baritoday.it Unadelin erba sintetica di undi, "facentedi un centro sportivo di recente realizzazione nella zona 167 di", è stato incendiato "da una delle bande diche agiscono ormai indisturbati nel territorio dell’ex frazione". La segnalazione arriva dai.

Palese, vandali scatenati sulla 167: a fuoco nuovo campo di calcetto. Vandali allo stadio prima della partita. Posatora, campi Cus senza gestore: «Colpa dei vandali, in sei anni ci hanno distrutto tutto». Vandali al campetto dei Beati, Giampaoli: «Confidiamo nelle spycam». Vandali al campetto da calcetto, sfasciati un pannello e una porta, l'oratorio di Zambana deve chiuderlo. ?? Vandali padroni del nuovo campo di Lecco: “Troviamo i colpevoli”. Ne parlano su altre fonti

Avellino, vandali in azione tra via Morosini e Rione Mazzini nei campi da calcio - vandali in azione tra via Morosini e Rione Mazzini nei campi da calcio proviene da OttoPagine. (msn.com)

La sindaca Nargi contro i vandali: distrutte le porte di calcio nel campo di Rione Valle - “Ecco i risultati dell’azione scellerata dei vandali”: la sindaca di Avellino Laura Nargi non nasconde la propria amarezza, e la propria rabbia, per l’episodio che si è consumato nel campetto sportivo ... (corriereirpinia.it)

Vandali distruggono i tulipani ad Astino. «Ma la raccolta è confermata» - Il campo di tulipani di Astino è stato oggetto ... Come si fa a schiacciare sotto i piedi un fiore appena sbocciato? I vandali hanno persino rotto i pali di castagno che avevamo messo per ... (ecodibergamo.it)