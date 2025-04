Quotidiano.net - Vance, i contadini cinesi e i dazi. Pechino: “Ignorante e maleducato”

Roma, 8 aprile 2025 –condanna il vicepresidente americano JD, definito “”, per il riferimento al fatto che Washington ha preso in prestito denaro dai “”. La posizione “della Cina sulle relazioni economiche e commerciali bilaterali è stata resa molto chiara”, ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian. “È sorprendente e triste sentire parole così ignoranti e maleducate da questo vicepresidente”, ha aggiunto. Parlando giovedì con Fox News,ha difeso icome antidoto a “un'economia globalista” che “non ha funzionato per gli americani comuni”. "Prendiamo in prestito denaro daiper acquistare le cose che queiproducono”, ha affermato ancora il vicepresidente Usa facendo riferimento al debito Usa in gran parte in mano ai(quasi il 9% del totale), Cina dalla quale però gli Usa importano (l’export cinese ha sfiorato nel 2024 i 105 miliardi di dollari).