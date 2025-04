Valerio Mastandrea al Cinema Lux per il suo ultimo film Nonostante

Cinema Lux di Messina, giovedì 10 aprile alle 18, ospiterà l’incontro con il pubblico di Valerio Mastandrea che presenterà “Nonostante”, il suo ultimo film da regista che lo vede anche protagonista. Scritto con Enrico Audenino, è stato selezionato come film d’apertura della sezione “Orizzonti”. Messinatoday.it - Valerio Mastandrea al Cinema Lux per il suo ultimo film “Nonostante” Leggi su Messinatoday.it IlLux di Messina, giovedì 10 aprile alle 18, ospiterà l’incontro con il pubblico diche presenterà “”, il suoda regista che lo vede anche protagonista. Scritto con Enrico Audenino, è stato selezionato comed’apertura della sezione “Orizzonti”.

