Valerio Lundini torna su Rai Play e Rai 3 con dieci nuove puntate di Faccende complicate

ROMA (ITALPRESS) – Con(su Raida giovedì 10 aprile e su Rai3 dal 12 maggio),ripropone le sue “”. Il tono è quello ironico e surreale al quale ci ha abituato con il quale affronta “involontariamente” temi importanti come la politica, il bullismo (“per stigmatizzare la facilità con cui uno riesce a dire ‘no al bullismo’ e poi guarda altrove quando vede due ragazzini che si picchiano”) e l’integrazione. Lo fa avvalendosi anche dell’aiuto di personaggi famosi come il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Milena Gabanelli e, persino, Elijah Wood, interprete di Frodo nella trilogia de ‘Il signore degli anelli’: “Era in Italia, abbiamo pensato di utilizzarlo nella prima puntata, quella sugli indecisi in politica, visto che ‘Il signore degli anelli’ è considerato di destra – racconta– Per la sinistra siamo andati a Carrara, dove hanno inaugurato una statua di Che Guevara mentre per il centro abbiamo organizzato una festa nel quartiere romano di Torre Spaccata dove, secondo alcuni studi, sta il centro d’Italia”.