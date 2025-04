Amica.it - Valeria Bruni Tedeschi: «Vorrei stare tranquilla, ma amo fare sempre tante cose»

(askanews) – È un ruolo molto diverso dagli altri quello cheinterpreta nel bellissimo film L’attachement di Carine Tardieu, presentato a Roma al festival di cinema francese Rendez-Vous e che arriverà nei cinema a settembre. La protagonista è una cinquantenne indipendente, single per scelta, che da un giorno all’altro si trova a condividere con il vicino di casa e i suoi bambini l’elaborazione di un lutto, con tutti i saliscendi emotivi che ne derivano. Lei è riservata, indipendente, semplicemente osserva, ma pian piano inizia a dare spazio a nuove emozioni.GUARDA LE FOTO: una vita tra Francia e Italia «essere così, osservare,, non essere avida, non voler ottenere», ha detto l’attrice, «lei non vuole ottenere delle storie, delle famiglie, non vuole ottenere niente, è completamente indipendente.