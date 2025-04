Valdobbiadene - Passeggiata culturale

Valdobbiadene, patrimonio dell'Unesco, deve la sua fama al Prosecco, ma anche alla bellezza del paesaggio e ai colori delle colline che la avvolgono. Un paesaggio che nei secoli ha dato lavoro, ha creato cultura, ha ispirato profonda religiosità.L'itinerario si snoda tra ville, chiese, oratori. Trevisotoday.it - Valdobbiadene - Passeggiata culturale Leggi su Trevisotoday.it , patrimonio dell'Unesco, deve la sua fama al Prosecco, ma anche alla bellezza del paesaggio e ai colori delle colline che la avvolgono. Un paesaggio che nei secoli ha dato lavoro, ha creato cultura, ha ispirato profonda religiosità.L'itinerario si snoda tra ville, chiese, oratori.

Boom del cammino delle colline del prosecco, oltre 10mila sul sentiero da 40 Paesi del Mondo. Minori accoglie Valdobbiadene: sabato la passeggiata sul Sentiero dei Limoni. Valdobbiadene, i cittadini a fianco del sindaco Fregonese per aiutarlo a dimagrire: “Li coinvolgo nelle mie passeggiate”. Fregonese, le camminate del sindaco fenomeno da esportazione: il 29 marzo evento a Maiori, sulla Costiera Amal. Valdobbiadene, le passeggiate del sindaco per dimagrire e i suoi concittadini discepoli: «Camminiamo con lui». Il sindaco che cammina con i cittadini per perdere peso. Ne parlano su altre fonti

Minori e Valdobbiadene unite da una camminata: «Due territori, un solo cuore» - Oltre 1.500 gradini scalati, chilometri di sentieri panoramici percorsi e un'amicizia che si rafforza passo dopo passo. Nei giorni scorsi la Costiera Amalfitana ha accolto con entusiasmo una nutrita d ... (ilvescovado.it)

Minori accoglie Valdobbiadene: sabato la passeggiata sul Sentiero dei Limoni - Un cammino tra bellezza, tradizione e amicizia. Sabato 29 marzo, alle ore 14:30, prenderà il via dalla Basilica di Santa Trofimena a Minori una passeggiata sul Sentiero dei Limoni, alla presenza di un ... (ilvescovado.it)

VALDOBBIADENE | IL SINDACO E LE PASSEGGIATE CON I CITTADINI: «HO PERSO 25 CHILI E STIAMO INSIEME» - Antenna Tre è l’emittente oggi prima per ascolti Auditel in tutto il Triveneto e in Italia. La storica emittente del Nordest affonda le proprie radici nel lontano 1978. (antennatre.medianordest.it)