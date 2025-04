Lanazione.it - Valdichiana capitale. Teatro, musica, tradizioni

Settimana ricca di appuntamenti inseriti nel cartellone delladella cultura, tra, arte elocali. A Pienza, i giovani talenti del Teatrino di Don Giotto presentano la commedia “Scambio a Palazzo”, con repliche l’11, 12 e 13 aprile. Questo spettacolo, frutto del loro impegno e creatività, promette di intrattenere il pubblico con una trama avvincente ambientata in un palazzo nobiliare. Nel frattempo, a Piazze e a Cetona, la Compagnia dell’Orto del Merlo offre un’anteprima aperta al pubblico dello spettacolo “Monoluoghi” l’11 e il 13 aprile, un’opportunità per immergersi in nuove espressioni teatrali. A Chiusi, ilMascagni ospita il 12 aprile alle 21 lo spettacolo “Chiusi in bottiglia – contro il prosciugamento identitario”, evento conclusivo dei laboratori teatrali “Teatri di Stagione”.