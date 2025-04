Juventusnews24.com - Vaciago “caldeggia” Chiellini per la dirigenza: «Non è ancora arrivata alcuna chiamata, ma è verosimile questo scenario per lui»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ha innalzato le quotazioni di un Giorgiopiù “esposto” a livello societario: le sue parole designano quello!Il direttore di Tuttosport, Guido, vede Giorgionelladella Juve prossimamente. Almeno èquanto traspare nel suo articolo campeggiante sulla predetta testata, che, al momento, parla di un semplice. Unorigorosamente a tinte bianconere. Ecco le parole del giornalista.– «La? La risposta è no.che, per essere precisi, qualora arrivasse, dovrebbe arrivare dalla proprietà o, al massimo, da chi rappresenta in modo diretto la proprietà alla Continassa, cioè Maurizio Scanavino.ha ottimi rapporti con John Elkann, con il quale aveva discusso il suo ingresso in società un anno fa quandoviveva a Los Angeles.