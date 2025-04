Lettera43.it - Usa, Washington Post: «Musk ha chiesto a Trump di revocare i dazi»

Secondo quanto riportato dal, Elonavrebbe tentato senza successo di dissuadere Donalddall’imporre nuovidoganali, che stanno creando forti tensioni sui mercati finanziari. La politica protezionistica adottata daha colpito in modo particolare Tesla, che opera su larga scala in Cina sia per la produzione sia per le vendite.si è espresso pubblicamente contro l’introduzione dei, definendo su X il dottorato in economia di Peter Navarro, consigliere per il commercio della Casa Bianca, come un elemento negativo. Inoltre, l’imprenditore ha condiviso un video dell’economista Milton Friedman per promuovere il libero mercato e ha partecipato in videocollegamento al congresso della Lega, ribadendo il proprio sostegno a una politica di «zero».