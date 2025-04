Tgcom24.mediaset.it - Usa, media: "Musk ha chiesto a Trump di revocare i dazi" | Von der Leyen al premier cinese: "Evitare escalation"

Tokyo guadagna oltre il 5%, Piazza Affari apre in positivo. Pechino: "Non accetteremo ricatti Usa".: "Nessuna pausa". Palazzo Chigi sulla bozza di risposta Ue: "La guerra commerciale non avvantaggia nessuno"