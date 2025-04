Thesocialpost.it - Usa, il Pentagono valuta il ritiro 10mila soldati dall’Europa orientale

Ilsta prendendo in considerazione una proposta che prevede ildimilitari americani, suscitando preoccupazioni tra gli alleati europei. La notizia è stata rivelata da Nbcnews, che cita fonti statunitensi ed europee.Leggi anche: Trump conferma: Musk lascerà il Doge “tra qualche mese”In bilico metà delle forze inviate nel 2022Le unità che potrebbero essere coinvolte fanno parte del contingente di 22mila militari dispiegato dall’amministrazione Biden nel 2022, in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, nei Paesi della Nato confinanti con l’Ucraina. Le fonti riferiscono che i numeri precisi sono ancora in fase di discussione, ma il piano potrebbe prevedere ildi circa metà delle truppe inviate da Joe Biden.Sullo sfondo le pressioni di Trump e i timori europeiLe discussioni interne alcoincidono con gli sforzi di Donald Trump per spingere Vladimir Putin ad accettare un cessate il fuoco in Ucraina.