USA | 50mila italiani con doppia nazionalità a rischio espulsione

Circacittadiniconsarebbero stati registrati ufficialmente dal governo Usa ed attualmente considerati irregolari nella loro permanenza negli Stati Uniti d’America.Apprendiamo la notizia in queste ore in cui le nostre Comunità all’estero risultano già turbate dalla recente approvazione italiana del decreto legge Tajani sulla cittadinanza.Ed è una notizia quella che diffondiamo che consideriamo di rilievo e d’attualità proprio sul tema affrontato di recente dal nostro dl.Si tratta di un’informazione “esclusiva”, quella da noi evidenziata, proveniente da una fonte certa ma riservata.La sua provenienza giunge da ambienti vicini alla DHS statunitense, l’acronimo di Department of Homeland Security, il Dipartimento Federale della Sicurezza Nazionale del governo degli Stati Uniti, responsabile per la pubblica sicurezza sul suolo Usa.