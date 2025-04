USA 4 anni di crociera per evitare Trump l' offerta della compagnia Villa Vie Residences al costo di 40mila $ l' anno - VIDEO

compagnia offre anche un pacchetto della durata di un anno, chiamato "Escape to Reality" Una crociera di 4 anni per "evitare" il secondo mandato di Donald Trump. La compagnia Villa Vie Residences ha lanciato un'offerta di un viaggio di 4 anni pensato per gli americani che desiderano scappa Ilgiornaleditalia.it - USA, 4 anni di crociera per "evitare Trump", l'offerta della compagnia Villa Vie Residences al costo di 40mila $ l'anno - VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Laoffre anche un pacchettodurata di un, chiamato "Escape to Reality" Unadi 4per "" il secondo mandato di Donald. LaVieha lanciato un'di un viaggio di 4pensato per gli americani che desiderano scappa

