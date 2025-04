Lanotiziagiornale.it - Ursula in pressing su Trump. Ritorna la speranza di trattare

Oggi l’Unione europea adotterà la prima risposta formale ai dazi imposti dagli Stati Uniti su acciaio e alluminio. Le misure europee colpiranno beni americani per un valore di 21 miliardi di euro – è stato escluso il whisky – in risposta ai 26 miliardi di euro colpiti dalle tariffe statunitensi contro i due settori industriali europei.L’entrata in vigore sarà scaglionata: una parte sarà operativa dal 15 aprile, l’altra dal 15 maggio. Su questo punto, i 27 Stati membri hanno raggiunto l’accordo. Permangono invece divergenze profonde sulla reazione da adottare di fronte ai dazi Usa sulle automobili e sull’ultima tariffa “generalizzata” del 20%, che Washington definisce “reciproca”.aumenta ilsuper convincerlo a negoziareIn mancanza di una linea comune, la strategia dell’Ue al momento è quella di aumentare la pressione sul presidente americano Donald, per indurlo a tornare al tavolo delle trattative.