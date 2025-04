Uomini e Donne | Sfida di Ballo Bacio e Polemiche Anticipazioni Shock!

Leggi su Mistermovie.it

Preparati, perché la puntata didell'8 aprile 2025 sarà scoppiettante! Maria De Filippi ha in serbo per te un mix esplosivo di emozioni, tra sfide diinaspettate e nuovi amori che nascono (e vengono subito messi in discussione). Ladiche infiamma lo studioAssisterai a un duello all'ultimo passo tra Giuseppe e Gianni Sperti! Non crederai ai tuoi occhi vedendo Giuseppere Gianni, un ex ballerino professionista. Ad aumentare la competizione, ci sarà la partecipazione di Rossella Brescia, che si esibirà con Gianni, mentre Giuseppe ballerà con una professionista. A giudicare la performance, ci saranno niente meno che Umberto Gaudino, Isobel Kinnear e Francesca Tocca direttamente da Amici. Chi vincerà?: è vero amore o fuoco di paglia?Dopo la tempesta con Giuseppe, Sabrina Zago sembra aver trovato un po' di serenità tra le braccia di Guido.