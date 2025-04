Uomini e Donne registrazione 7 aprile | Nadia si autoelimina

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 7 aprile. Nadia, arrabbiata con Gianmarco, decide di andare via. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 7 aprile. In questa puntata si parte con il trono di Gianmarco, che sembra interessato a portare fino in fondo tutte e 3 le sue corteggiatrici. Secondo le . 2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 7 aprile: Nadia si autoelimina Leggi su 2anews.it , anticipazioni, arrabbiata con Gianmarco, decide di andare via. Arrivano le ultime anticipazioni delladidi lunedì 7. In questa puntata si parte con il trono di Gianmarco, che sembra interessato a portare fino in fondo tutte e 3 le sue corteggiatrici. Secondo le .

Uomini e Donne: anticipazioni registrazione lunedì 7 aprile! Nadia si auto-elimina!. Uomini e Donne: ecco cosa è successo nelle registrazzione di Lunedi 7 Ottobre!. Uomini e Donne anticipazioni, Brando Ephrikian pronto alla scelta: Beatriz e Raffaella non si presentano. Uomini e Donne, Brando Ephrikian annulla la scelta e lascia lo studio. Uomini e Donne, registrazione 7 aprile: Nadia si autoelimina. UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 7 APRILE 2025/ Nadia si autoelimina: la reazione di Gianmarco. Ne parlano su altre fonti

Uomini e Donne Anticipazioni, Nadia Di Diodato abbandona il trono di Gianmarco Steri, bacio tra Gemma e un cavaliere - Le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne si sono appena concluse e le nuove anticipazioni ci svelano che Nadia Di Diodato ha deciso di abbandonare il trono di Gianmarco Steri. Ecco cosa ... (msn.com)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 7 APRILE 2025/ Nadia si autoelimina: la reazione di Gianmarco - Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 7 aprile 2025: Gianmarco porta Francesca in esterna? Caos nel Trono Over per dame e cavalieri. (ilsussidiario.net)

Uomini e Donne: anticipazioni registrazione lunedì 7 aprile! Nadia si auto-elimina! - Una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri decide di lasciare il programma: ecco cosa è accaduto nell'ultima registrazione! (serial.everyeye.it)