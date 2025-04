Tutto.tv - Uomini e Donne anticipazioni 8 aprile: bacio per Sabrina, Tina inseguita e gare

La puntata di oggi di, martedì 8, sarà piuttosto movimentata. La messa in onda comincerà con un centro studio particolarmente dinamico che riguarderàZago e Guido. Successivamente, poi, si passerà ad un’accesa gara di ballo e, infine, ci sarà una mega lite trae una dama. Spoiler 8UeD:bacia Guido e nuova gara di balloLedella puntata di oggi dirivelano cheZago siederà al centro dello studio insieme a Guido. I due racconteranno di essere usciti insieme e sveleranno anche di essersi dati un. Entrambi sembreranno molto presi e sereni cosa che, ovviamente, implicherà anche degli interventi da parte di Giuseppe. Ad un certo punto, poi, Maria De Filippi chiederà alla dama come reagirebbe se Giuseppe dovesse improvvisamente farsi di nuovo avanti con lei e la dama risponderà di non essere più predisposta nei riguardi del cavaliere.