Uno spazio speciale dedicato alla bellezza a Ferrara

Ferrara un nuovo spazio beauty, dedicato a benessere e bellezza, con un ambiente completamente rinnovato nel look come nella proposta.La bellezza di essere Me all'ipercoop Il CastelloIl nuovo spazio verrà inaugurato alle ore 10.00 presso l'ipercoop Il. Ferraratoday.it - Uno spazio speciale dedicato alla bellezza a Ferrara Leggi su Ferraratoday.it Il 10 aprile arriva nel cuore diun nuovobeauty,a benessere e, con un ambiente completamente rinnovato nel look come nella proposta.Ladi essere Me all'ipercoop Il CastelloIl nuovoverrà inaugurato alle ore 10.00 presso l'ipercoop Il.

La bellezza di essere Me: uno spazio dedicato al benessere a Modena. Fuorisalone 2025, gli spazi e gli appuntamenti alla Milano Design Week dedicati al mondo beauty. La bellezza di essere me, il nuovo corner di Coop Alleanza 3.0. Inhorgenta 2025, con FHH uno spazio dedicato all’Haute Horlogerie. In arrivo a Milano la nuova beauty hall di Rinascente nell’ex cinema Odeon. Beauty vintage market: Re-Use With Love. Ne parlano su altre fonti

La bellezza di essere Me: il luogo perfetto per il beauty e il benessere a Bologna - Il 10 aprile arriva a pochi passi da Bologna un nuovo spazio beauty, dedicato a benessere e bellezza, con un ambiente completamente rinnovato nel look come nella proposta. (bolognatoday.it)