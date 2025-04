Unisannio apre all’arte | il 14 si apre la mostra di Dario Mellone a Palazzo San Domenico

apre le porte all'arte con l'inaugurazione di un nuovo spazio espositivo nel cuore del Rettorato, a Palazzo San Domenico. La mostra che animerà questi ambienti sarà Da Milano alla Luna, con fermata a Benevento, un'iniziativa che celebra l'illustrazione e il giornalismo visivo attraverso le opere del grande artista Dario Mellone.L'inaugurazione si terrà lunedì 14 aprile alle ore 11, nella Sala dell'Assunta, alla presenza del rettore Gerardo Canfora, del presidente della Fondazione Mellone, Saverio Paffumi, di Valerio Villoresi, AD Fondazione Mellone & Museum e di Dario D'Auria, curatore della mostra.La mostra rappresenta una tappa d'eccezione di un percorso espositivo che unisce simbolicamente Milano, cuore pulsante dell'Italia, a Benevento, città di storia e cultura.

