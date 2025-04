Un' idea di Matteotti un secolo dopo l' incontro con l' autore Enzo Fimiani

idea di Matteotti. Un secolo dopo”, scritto da Enzo Fimiani che dialoga per l'occasione con Domenico Guzzo, direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena. Cesenatoday.it - "Un'idea di Matteotti un secolo dopo", l'incontro con l'autore Enzo Fimiani Leggi su Cesenatoday.it Giovedì 10 aprile l’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana ospita la presentazione del libro “Un’di. Un”, scritto dache dialoga per l'occasione con Domenico Guzzo, direttore dell’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena.

Un’idea di Matteotti. Un secolo dopo. "Un'idea di Matteotti un secolo dopo", l'incontro con l'autore Enzo Fimiani. Cesena, giovedì la presentazione del libro "Un’idea di Matteotti. Un secolo dopo" di Enzo Fimiani alla Biblioteca Malatestiana. Si svelano atti inediti su Matteotti. I conti con la storia. Riccione celebra la candidatura Unesco della vela: Saviolina è un patrimonio da proteggere. Ne parlano su altre fonti

Si svelano atti inediti su Matteotti - Mostra alla Malatestiana sul deputato ucciso dai fascisti nel 1924 con documenti istruttori e giudiziari originali ... (msn.com)

Giacomo Matteotti, una mostra in Biblioteca Malatestiana - Inaugurato oggi, alla presenza della stampa, il percorso espositivo “Giacomo Matteotti. La libertà liberatrice”, presso l’ingresso centrale della Biblioteca Malatestiana di Cesena. (corrierecesenate.it)

M - Il figlio del secolo, ep7:dopo la sparizione Matteotti - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... (video.sky.it)