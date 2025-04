Unghie color naturale | molte idee mai scontate

colore. Le Unghie colore naturale sono davvero un trend che non sbiadisce mai. Se vogliamo continuare a usare metafore cromatiche in lamine che di colore non ne vogliono. Perché, dopo le manicure nude, le Unghie di questo tipo nascono per replicare esattamente il colore naturale dell'unghia. O per esaltarlo, senza coprirlo. scontate? Mai. Bellissime? Sempre. sono le lamine che meglio si adattano a qualsiasi abito e occasione. Senza mai stufare. Unghie colore naturale: una tendenza evergreen A dispetto della loro naturalità, esistono di queste Unghie colore naturale molte versioni. A partire dalla tecnica utilizzata per crearle, in gel o semipermanente.

