Under 17 | Sassuolo-Acf Arezzo 2-3

Arezzo, 8 aprile 2025 – Under 17 Sassuolo-Acf Arezzo 2-3 L’ACF Arezzo inaugura nel migliore dei modi il girone di ritorno della fase nazionale, conquistando tre punti preziosi contro il Sassuolo e rafforzando il terzo posto in classifica. Le cittine di mister Spataro partono subito forte e, dopo appena due minuti, passano in vantaggio grazie a Benedetti che finalizza al meglio un corner battuto da Placidi. La reazione delle padrone di casa non si fa attendere, ma Cardarelli blinda la porta con un intervento decisivo. Al 25’ le amaranto trovano il raddoppio con un pallonetto morbido di Scaringi. Il Sassuolo prova a rientrare in partita e sfiora il gol, colpendo il palo. Poco dopo, l’Arezzo cala il tris: Bolognesi, a tu per tu con Nardella, non sbaglia e insacca con un preciso tiro nell’angolo basso a sinistra. Lanazione.it - Under 17: Sassuolo-Acf Arezzo 2-3 Leggi su Lanazione.it , 8 aprile 2025 –17-Acf2-3 L’ACFinaugura nel migliore dei modi il girone di ritorno della fase nazionale, conquistando tre punti preziosi contro ile rafforzando il terzo posto in classifica. Le cittine di mister Spataro partono subito forte e, dopo appena due minuti, passano in vantaggio grazie a Benedetti che finalizza al meglio un corner battuto da Placidi. La reazione delle padrone di casa non si fa attendere, ma Cardarelli blinda la porta con un intervento decisivo. Al 25’ le amaranto trovano il raddoppio con un pallonetto morbido di Scaringi. Ilprova a rientrare in partita e sfiora il gol, colpendo il palo. Poco dopo, l’cala il tris: Bolognesi, a tu per tu con Nardella, non sbaglia e insacca con un preciso tiro nell’angolo basso a sinistra.

