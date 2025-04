Un’accoglienza solenne per Carlo III e Camilla | il Quirinale tra bandiere e Frecce Tricolori

Carlo III e la Regina Camilla sono giunti al Quirinale , in apertura della loro visita in Italia . I reali sono giunti al Quirinale scortati da un drappello di corazzieri a cavallo, in alta uniforme: onore riservato agli ospiti di estremo riguardo e nelle sole occasioni ufficiali. I 24 corazzieri hanno atteso l’auto di Carlo III e Camilla a Piazza della Repubblica , scendendo poi su Via Nazionale. Feedpress.me - Un’accoglienza solenne per Carlo III e Camilla: il Quirinale tra bandiere e Frecce Tricolori Leggi su Feedpress.me III e la Reginasono giunti al, in apertura della loro visita in Italia . I reali sono giunti alscortati da un drappello di corazzieri a cavallo, in alta uniforme: onore riservato agli ospiti di estremo riguardo e nelle sole occasioni ufficiali. I 24 corazzieri hanno atteso l’auto diIII ea Piazza della Repubblica , scendendo poi su Via Nazionale.

Carlo III e Camilla in Italia: il loro viaggio è davvero da re - Gli incontri con Mattarella e Meloni, le località visitate, i festeggiamenti per l’anniversario di nozze. Tutto quello che c'è da sapere sul royal tour ... (panorama.it)

Un’accoglienza solenne per Carlo III e Camilla: il Quirinale tra bandiere, cavalli e voli acrobatici - Carlo III e la Regina Camilla sono giunti al Quirinale, in apertura della loro visita in Italia. I reali sono giunti al Quirinale scortati da un drappello di corazzieri a cavallo, in alta uniforme: on ... (msn.com)

Re Carlo III e la Regina Camilla accolti al Quirinale dal Presidente Mattarella - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articoloRe Carlo III del Regno Unito è stato accolto ieri con tutti gli onori al Palazzo del Quirinale dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Ma ... (osservatoreitalia.eu)