Una tonnellata di arance rubate nei campi di Lentini due pregiudicati fermati a Catania con l’auto carica

pregiudicati fermati a Catania con una tonnellata di agrumi in auto: denunciati per furto e sanzionati per infrazioni stradali. Notizie.virgilio.it - Una tonnellata di arance rubate nei campi di Lentini, due pregiudicati fermati a Catania con l’auto carica Leggi su Notizie.virgilio.it Duecon unadi agrumi in auto: denunciati per furto e sanzionati per infrazioni stradali.

Una tonnellata di arance rubate nei campi di Lentini, due pregiudicati fermati a Catania con l’auto carica. In auto una tonnellata di arance rubate a Lentini. Due tonnellate di agrumi sequestrate a Catania, non erano tracciabili. Furti di arance, recuperate tre tonnellate dai carabinieri. Paternò, beccati due ladri di agrumi: recuperate due tonnellate di arance. Ne parlano su altre fonti

Una tonnellata di arance rubate nei campi di Lentini, due pregiudicati fermati a Catania con l’auto carica - Due pregiudicati fermati a Catania con una tonnellata di agrumi in auto: denunciati per furto e sanzionati per infrazioni stradali. (virgilio.it)

Pregiudicati trovati con una tonnellata di arance rubate in auto - Sono stati sorpresi dalla Polizia di Stato con una tonnellata di agrumi in auto. Due pregiudicati catanesi di 48 e 49 anni, già noti alle forze di Polizia ... (sicilianews24.it)