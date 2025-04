UnaStella che brilla | la 17enne Giacani è argento nella tappa romana della Coppa Europa di Arrampicata

Anconatoday.it - Una...Stella che brilla: la 17enne Giacani è argento nella tappa romana della Coppa Europa di Arrampicata

Dieci azzurri in semifinale e due atleti tricolore in finale, di cui una salita sul podio per ricevere la medaglia d’. Ecco gli ingredienti di un weekend da mettere in bacheca per l’italiana. La secondaBoulder è andata in scena a Roma, sulla parete.