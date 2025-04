Una pescarese tra i finalisti del Premio inedito colline di Torino

Samantha Mammarella, di Pescara, classe 1979, è una dei 12 artisti finalisti del "Premio inedito colline di Torino" nella sezione narrativa/romanzo. Sin da bambina ama scrivere poesie e canzoni e con il tempo non ha mai perso quella sensazione di libertà che le parole le hanno sempre regalato.

