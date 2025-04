Una gita sulle isole dell’Arcipelago Toscano | sono loro le più cliccate del web

Firenze, 8 aprile 2025 – Un weekend nell'Arcipleago Toscano. Tra Elba, Isola del Giglio e Capraia. E' la proposta di Ferryhopper, piattaforma online leader nella prenotazione dei traghetti. Attraverso il sito è possibile prenotare tra una miriade di tratte italiane ed europee. Con un focus importante appunto sull'arcipelago. Ferryhopper, infatti, invita i suoi utenti a esplorare luoghi che valorizzano cultura e tradizioni locali: così l'Isola d'Elba, l'Isola del Giglio e Capraia diventano destinazioni perfette per un weekend di relax e scoperta. Nel 2025, il viaggio "lento" sta diventando sempre più popolare, con un focus crescente su esperienze autentiche e consapevoli, ma anche su uno stile di pianificazione che già a partire dalle prime fasi dell'organizzazione di un itinerario punta ad essere semplice, accessibile e senza stress.

