Una concorrente si è ferita The Couple primo incidente nella casa

È andata in onda ieri sera, lunedì 7 aprile, la prima puntata di The, il nuovo reality game di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, con Luca Tommassini e Francesca Barra nel ruolo di opinionisti. Grande attesa per il nuovo show e l’esordio ha registrato 2 milioni e 234mila spettatori, pari al 18,6% di share: un debutto non esplosivo, ma nemmeno troppo deludente.Tra i concorrenti in gara spicca anche Laura Maddaloni, judoka pluripremiata (due volte insignita del Collare d’Oro al Merito Sportivo) e volto noto della televisione, già vista nel 2022 all’Isola dei Famosi 16. Ora torna in tv più determinata che mai. La partecipazione a The, però, è stata caratterizzata da alcuni imprevisti e non tutti da ridere. Leggi anche: “Manila Nazzaro ha mentito”. The, si è tradita con Stefano Oradei: la reazione dell’ex Lorenzo Amorusoper Laura Maddaloni: cosa è successo e come sta adessoDurante la notte, la pagina “Tv Italiana” su X (l’ex Twitter) ha riportato un episodio curioso: “Laura Maddaloni ha involontariamente rotto un contenitore in vetro e si ècalpestandolo.