Una concorrente ferita È già paura a The Couple l’allarme all’improvviso | cosa si è fatta

concorrente dell’Isola dei Famosi, ha recentemente subito un infortunio durante le riprese del nuovo reality “The Couple”. Il programma, che prevede la partecipazione di coppie in sfide avventurose, ha visto Laura e il marito Clemente Russo affrontare prove impegnative.?Secondo fonti vicine alla produzione, durante una delle prove fisiche, Laura avrebbe riportato una lesione al ginocchio. Nonostante il dolore, ha cercato di proseguire, ma i medici del programma hanno ritenuto necessario interrompere la sua partecipazione per consentirle di ricevere cure adeguate.?Clemente Russo, noto pugile italiano, ha espresso preoccupazione per la salute della moglie, sottolineando l’importanza di una pronta guarigione. I fan della coppia hanno manifestato il loro sostegno attraverso i social media, augurando a Laura una rapida ripresa. Tuttivip.it - “Una concorrente ferita”. È già paura a The Couple, l’allarme all’improvviso: cosa si è fatta Leggi su Tuttivip.it Laura Maddaloni, exdell’Isola dei Famosi, ha recentemente subito un infortunio durante le riprese del nuovo reality “The”. Il programma, che prevede la partecipazione di coppie in sfide avventurose, ha visto Laura e il marito Clemente Russo affrontare prove impegnative.?Secondo fonti vicine alla produzione, durante una delle prove fisiche, Laura avrebbe riportato una lesione al ginocchio. Nonostante il dolore, ha cercato di proseguire, ma i medici del programma hanno ritenuto necessario interrompere la sua partecipazione per consentirle di ricevere cure adeguate.?Clemente Russo, noto pugile italiano, ha espresso preoccupazione per la salute della moglie, sottolineando l’importanza di una pronta guarigione. I fan della coppia hanno manifestato il loro sostegno attraverso i social media, augurando a Laura una rapida ripresa.

L'isola dei famosi: incidente a Marina Suma, primo eliminato. Isola dei Famosi, paura per Marina Suma: incidente (serio) in diretta. “Chiamate i medici”, bufera sui social. Isola dei Famosi, news e cosa è successo in settimana: ritiri choc e l'incidente "hot" di Elenoire. “Una concorrente si è ferita”. Paura nella casa di The Couple, incidente all'improvviso: cosa sta succedendo. Ne parlano su altre fonti

“Una concorrente ferita”. È già paura a The Couple, l’allarme all’improvviso: cosa si è fatta - Laura Maddaloni, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha recentemente subito un infortunio durante le riprese del nuovo reality “The Couple”. Il programma, che prevede la partecipazione di coppie in ... (tuttivip.it)

Cagliari, paura a Is Mirrionis per una donna ferita a un braccio - Momenti di apprensione stamattina a Cagliari, in via Is Mirrionis: una donna con una vistosa ferita a un braccio è stata soccorsa dal personale del 118. Sono intervenuti anche gli agenti della ... (msn.com)

Cagliari, paura a Is Mirrionis: sbatte contro la porta a vetri, donna in codice rosso - Momenti di apprensione stamattina a Cagliari, in via Is Mirrionis: una donna con una vistosa ferita a un braccio è stata soccorsa dal personale del 118. Sono intervenuti anche gli agenti della ... (unionesarda.it)