Una colomba pasquale per sostenere i progetti sulla striscia di Gaza | l' iniziativa di Emergency nelle piazze della provincia

della Pasqua e sostenere l'impegno di Emergency per le vittime di guerra nella striscia di Gaza, dove l'ong è presente nella zona di Khan Younis con una clinica di salute primaria, oltre a offrire supporto medico e logistico.

Una colomba pasquale per sostenere i progetti sulla striscia di Gaza: l'iniziativa di Emergency nelle piazze della provincia. A PASQUA SOSTIENI EMERGENCY CON LA “COLOMBA DI PACE” PER CURARE LE VITTIME DELLA GUERRA. A Lecce vola la colomba della speranza. Il Sospiro di Bisceglie diventa colomba pasquale: ecco Sospirotta. "Leggera e in tiratura limitata". Ars Genius per Fondazione Ami Prato, sinergia pasquale all'insegna della solidarietà. GUSTIAMO INSIEME L’AMORE PER LA VITA – CAMPAGNA DI PASQUA 2025. Ne parlano su altre fonti

