Una carta dei doveri per i richiedenti asilo in Italia L’idea di Fratelli d’Italia

Fratelli d'Italia lancia una campagna sul tema più caro, quello dell'immigrazione. Stavolta al centro dell'attenzione non sono i migranti illegali ma i richiedenti asilo, in attesa di regolare permesso di soggiorno per motivi politici o umanitari. L'idea è che al momento della concessione del documento che permette di stare sul territorio nazionale in attesa della decisioni delle commissioni dedicate, vengano loro comunicati con maggiore chiarezza i doveri legati alla permanenza in Italia. La proposta di legge sarà affiancata da una «Campagna nazionale nei territori», dal titolo «Prima di tutto i doveri, Immigrazione: con noi si cambia passo». Il progettoSarebbe quindi modificato il decreto legislativo 25 del 2008, che prevede che al richiedente asilo sia consegnato un opuscolo informativo con diritti, doveri e altre informazioni utili.

