Una banda di giovanissimi ladri prende di mira garage e appartamenti | tre minorenni arrestati a Brescia

Brescia – Tre minorenni sono stati arrestati e un maggiorenne è stato denunciato a piede libero. Un’altra persona, pare un ragazzo, è ancora in fuga. È accaduto a Brescia, dove la polizia di Stato si è trovata alle prese con una banda composta da giovanissimi. Tutto è iniziato con la chiamata di un cittadino che ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112 e che ha spiegato di avere visto scappare cinque persone dal suo garage, dove è stato rubato materiale per odontotecnici per un ammontare di 3mila euro. Il 112 ha avvisato la polizia. Le pattuglie di controllo del territorio hanno iniziato le ricerche degli autori descritti, individuando a poca distanza un minore, indosso a cui hanno rinvenuto parte della refurtiva. Le ricerche non si sono interrotte e, in una via poco distante, una Volante ha fermato un maggiorenne con un tablet rivelatosi anch’esso parte della refurtiva. Ilgiorno.it - Una banda di giovanissimi ladri prende di mira garage e appartamenti: tre minorenni arrestati a Brescia Leggi su Ilgiorno.it – Tresono statie un maggiorenne è stato denunciato a piede libero. Un’altra persona, pare un ragazzo, è ancora in fuga. È accaduto a, dove la polizia di Stato si è trovata alle prese con unacomposta da. Tutto è iniziato con la chiamata di un cittadino che ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112 e che ha spiegato di avere visto scappare cinque persone dal suo, dove è stato rubato materiale per odontotecnici per un ammontare di 3mila euro. Il 112 ha avvisato la polizia. Le pattuglie di controllo del territorio hanno iniziato le ricerche degli autori descritti, individuando a poca distanza un minore, indosso a cui hanno rinvenuto parte della refurtiva. Le ricerche non si sono interrotte e, in una via poco distante, una Volante ha fermato un maggiorenne con un tablet rivelatosi anch’esso parte della refurtiva.

Una banda di giovanissimi ladri prende di mira garage e appartamenti: tre minorenni arrestati a Brescia. Inseguimento da film nel parcheggio multipiano, poi gli spari. Fermata banda di ladri napoletani. Allarme per queste auto: banda li ruba in tempi record. E’ allarme tra tabaccai ed edicolanti. Arriva ‘Ladri di valigette’, commedia all’italiana e cortometraggio dell'attore e regista foggiano Marco Giuva. Ne parlano su altre fonti

Una banda di giovanissimi ladri prende di mira garage e appartamenti: tre minorenni arrestati a Brescia - Un maggiorenne invece è stato denunciato, mentre un’altra persona è in fuga. Quando si sono accorti di essere stati scoperti, i malviventi hanno iniziato a lanciare contro i poliziotti vasellame, stov ... (ilgiorno.it)

Banda di ladri entra in villa, prende famiglia in ostaggio e fugge con il bottino - Rapina in villa nella notte tra il 3 e il 4 aprile. Un gruppo di ladri ha fatto irruzione in una villa, tenendo in ostaggio l’imprenditore romano di 53 anni e la sua famiglia. I malviventi ... (ilmamilio.it)

Dieci ladri in gioielleria, il proprietario prende il fucile: "Basta, sono stanco, ho sparato" - Dieci malviventi hanno provato a rapinare l'azienda di gioielli Zancan a Nanto (Vicenza), ma il titolare Robertino Zancan sarebbe riuscito a metterli in fuga sparando contro la banda ... sua attività ... (today.it)