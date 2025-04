Un trilione di dollari per la Difesa Usa Ecco il piano di Trump per il 2026

Difesa statunitense dalla Seconda guerra mondiale, questa l’idea di Donald Trump per potenziare le Forze armate e rilanciare la dottrina Peace through strength. “Abbiamo approvato un bilancio, vi piacerà sentirlo, che si aggira intorno al trilione (mille miliardi) di dollari”, ha affermato il presidente Usa durante un punto stampa alla Casa Bianca in occasione della visita del premier israeliano, Benjamin Netanyahu. “Nessuno ha mai visto niente di simile”, ha aggiunto Trump, sottolineando come un simile piano di investimenti (pari a circa 913 miliardi di euro, più dell’intero piano ReArm Europe) sia “il più grande che abbiamo mai fatto”.A fargli seguito, poco dopo, è stato il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, il quale ha tenuto a precisare sul proprio account X che “intendiamo spendere saggiamente ogni dollaro dei contribuenti su prontezza e letalità”. Formiche.net - Un trilione di dollari per la Difesa Usa. Ecco il piano di Trump per il 2026 Leggi su Formiche.net Il più grande stanziamento per lastatunitense dalla Seconda guerra mondiale, questa l’idea di Donaldper potenziare le Forze armate e rilanciare la dottrina Peace through strength. “Abbiamo approvato un bilancio, vi piacerà sentirlo, che si aggira intorno al(mille miliardi) di”, ha affermato il presidente Usa durante un punto stampa alla Casa Bianca in occasione della visita del premier israeliano, Benjamin Netanyahu. “Nessuno ha mai visto niente di simile”, ha aggiunto, sottolineando come un similedi investimenti (pari a circa 913 miliardi di euro, più dell’interoReArm Europe) sia “il più grande che abbiamo mai fatto”.A fargli seguito, poco dopo, è stato il segretario alla, Pete Hegseth, il quale ha tenuto a precisare sul proprio account X che “intendiamo spendere saggiamente ogni dollaro dei contribuenti su prontezza e letalità”.

