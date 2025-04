Un pranzo della domenica per sostenere la cucina italiana Mazzi sostiene la candidatura Unesco

cucina italiana è espressione di talento e creatività e la sua candidatura a Patrimonio Unesco ha un significato importante. Lo dimostra l'opera di Pellegrino Artusi, che ha codificato la scienza del gusto italiano, lo conferma la figura di Massimo Bottura, ambasciatore ed eccellenza nel mondo. La nostra cucina è un motore economico, un intero comparto che produce ricchezza e genera occupazione”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla cultura, Gianmarco Mazzi , intervenendo al convegno ‘La cucina italiana tra tradizione e futuro' che si è tenuto oggi al Vinitaly nello stand del Masaf. “A dicembre l'Unesco si esprimerà a Nuova Delhi sull'esito della candidatura. Si tratterebbe di un risultato strategico per tutto il sistema produttivo nazionale - ha continuato - insieme al Ministro Lollobrigida lavoriamo con determinazione per raggiungere questo importante traguardo". Iltempo.it - "Un pranzo della domenica per sostenere la cucina italiana". Mazzi sostiene la candidatura Unesco Leggi su Iltempo.it “Laè espressione di talento e creatività e la suaa Patrimonioha un significato importante. Lo dimostra l'opera di Pellegrino Artusi, che ha codificato la scienza del gusto italiano, lo conferma la figura di Massimo Bottura, ambasciatore ed eccellenza nel mondo. La nostraè un motore economico, un intero comparto che produce ricchezza e genera occupazione”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla cultura, Gianmarco, intervenendo al convegno ‘Latra tradizione e futuro' che si è tenuto oggi al Vinitaly nello stand del Masaf. “A dicembre l'si esprimerà a Nuova Delhi sull'esito. Si tratterebbe di un risultato strategico per tutto il sistema produttivo nazionale - ha continuato - insieme al Ministro Lollobrigida lavoriamo con determinazione per raggiungere questo importante traguardo".

Vinitaly, Mazzi (MiC): "Un gigantesco “pranzo della domenica” per sostenere la candidatura UNESCO della cucina italiana". Mic: per cucina italiana Unesco un maxi pranzo della domenica. Ravenna, due appuntamenti dedicati a cucina ed arte in via de Tomai. Grand Tour Italia e Cucine Popolari insieme per un pranzo solidale. Bologna, Grand Tour Italia e Cucine Popolari insieme per un pranzo solidale. L’osteria che da 15 anni fa il tutto esaurito a Milano. Ratanà: “La gente vuole sostanza, non fronzoli”. Ne parlano su altre fonti

Mic: per cucina italiana Unesco un maxi pranzo della domenica - Roma, 8 apr. (askanews) – “Stiamo progettando per il prossimo 21 settembre una grande iniziativa in tutte le città italiane ‘Il pranzo della domenica’, il più grande mai realizzato” per sostenere la c ... (askanews.it)