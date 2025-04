Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 9 aprile: Niko non prende bene la partenza di Manuela

Nuovo appuntamento domani alle 20.50 con Unal, la soap in onda su Rai Tre tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio Domani alle 20.50 torna Unal, la soap opera trasmessa da Rai Tre. Per le gemelle si avvicina la, e ora anchee Jimmy hanno scoperto del loro imminente trasferimento. Come laranno? Vediamo cosa succerà agli inquilini di Palazzo Palladini. Nell'ultimo episodio Nella puntata di martedì 8abbiamo visto la relazione tra Damiano e Viola in forte crisi: Viola ha rifiutato di andare a convivere e il poliziotto si è risentito. I problemi a lavoro inoltre, hanno reso il Renda ancora più nervoso e distante. Nel frattempo Rosa aveva cercato di capire cosa fosse .