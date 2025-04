Ilrestodelcarlino.it - "Un palazzetto pulifunzionale, dalle università alle associazioni"

Un luogo di interconnessione tra giovani, ma anche tra, imprese,, scuole e agenzie formative. Si tratta delpolifunzionale che, quasi sicuramente, verrà realizzato nell’area dell’ex Carbon. A chiederlo, a gran voce, è stata la consigliera comunale Patrizia Palanca e la sua idea è stata pienamente appoggiata dal sindaco Marco Fioravanti. Il tutto, tra l’altro, a un mese ormai dall’inaugurazione della vasca di prima pioggia, che è stata già bonificata, in programma per il 16 maggio. "Non parliamo di un semplice– spiega la consigliera Palanca – ma di un insieme di strutture che potrebbero essere finalizzate alla collaborazione tra Its,, Istruzione e Formazione Professionali, scuole superiori e aziende. L’area verrebbe trasformata in un vero e proprio campus, per intenderci, visto che lì vicino sorgerà anche il polo d’innovazione ‘C.